Les enquêtes d'Hannah Swensen Tome 4 : Meurtres et tarte au citron meringuée [EDITION EN GROS CARACTERES

Au Cookie Jar, la boutique de gâteaux d'Hannah, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Hannah doit se mettre au régime et Norman, son prétendant, s'apprête à acheter une maison pour qu'ils s'y installent ensemble. Ce qui, pour elle, est prématuré. Ce quotidien un peu morose va voler en éclats lors de la visite de cette maison où elle découvre le corps sans vie de la propriétaire ! Et les restes d'un dîner pour deux, avec l'une des fameuses tartes au citron meringuées de chez Hannah. Qui était donc ce mystérieux visiteur, client du Cookie Jar, qui a disparu en laissant un cadavre derrière lui ? Hannah va-t-elle résister à l'envie de mener cette nouvelle enquête ? Bien sûr que non !