Petit Futé Seychelles. Edition 2022-2023

Au-delà d'une nature généreuse, il y a aussi un peuple, témoignage d'un métissage heureux. Un peuple dont le sourire n'est pas indexé sur le cours de l'euro. Sous ces horizons sereins, on se dit toujours "bonzour-bonzwar" , dans un créole aussi fondant qu'un sorbet coco, aussi délicieux que la toponymie et la patronymie : de la Roche Gratte-Fesse au Chemin Mon Plaisir et d'Augustin Banane à Mariette Ladouce, quel bouquet de noms poétiques ! Iles de tous les délices... Goûtez aux Seychelles !