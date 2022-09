Vivre et mourir avec Georges Bernanos

Le spécialiste français de Georges Bernanos présente une biographie de lauteur avec son style si singulier. De Bernanos, le lecteur va suivre les traces de sa vie, du Brésil ou Sébastien Lapaque sest rendu de nombreuses fois, au Port de Toulon où Bernanos a longtemps séjourné. Nous voici aussi sur sa tombe à Pellevoisin, pour les 70 ans de sa mort. Cest une biographie vivante, en mouvement, avec une plume de prodige qui a fait la notoriété du journaliste du Figaro Sébastien Lapaque est journaliste au Figaro littéraire depuis 1999. Proche de Michel Houellebecq, il a notamment reçu le Prix Goncourt de la nouvelle pour son recueil Mythologie française, Actes sud, (2002). Plus récemment il est lauteur de Sermon de saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots, Stock (2018), et du roman Ce monde est tellement beau , Actes Sud (2021).