Fullmetal Alchemist Perfect Tome 12

Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! Edward et Alphonse Elric sont à la recherche de May Chang, une jeune fille originaire de Xing qui détient le secret de l'élixirologie. Ils ont réussi à convaincre le général de division Armstrong gardant la frontière nord du pays de les aider dans leur quête. Pas de répit pour les deux frères qui font la rencontre peu amicale d'un nouvel homonculus : Sloth. Doté d'une force colossale, ce dernier a pour mission de creuser un mystérieux tunnel. Heureusement, les forces armées de la forteresse de Briggs n'ont pas volé leur réputation et arrivent à faire reculer le monstre. Mais pour combien de temps...