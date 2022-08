L'Odyssée de Sven

" Et la vérité? c'est que, même si je suis connu comme un chasseur arctique solitaire et sans égal, je ne suis rien de tel et j'ai rarement été seul. " Lassé de sa vie à Stockholm et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide d'assouvir ses envies d'exploration polaire et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la nuit arctique règne en maîtresse, on doit résister aux assauts des éléments comme un coquillage qui s'agrippe à son rocher, on peut assister à la splendeur d'une aurore boréale et être dévoré par un ours blanc dans la minute qui suit. En route, il rencontrera de nombreux compagnons comme un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste ou un chien plus utile qu'il n'en a l'air. Il assistera à la naissance d'un iceberg, aux jeux des renards polaires, et apprendra l'art de la chasse. Seul, il ira au bout de lui-même pour mieux retrouver le reste du monde. En imaginant la vie d'un ermite du début du XXe siècle, Nathaniel Ian Miller nous livre un roman d'une bouleversante humanité, véritable ode à la nature, aux familles qu'on quitte, à celles qu'on se crée et à celles qui nous retrouvent, même au coeur de l'inhabitable.