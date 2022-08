Crier son nom

Marco Pane a quatorze ans et vit avec son père à Soccavo, un quartier difficile de Naples. Le départ de sa mère, plusieurs années auparavant, a laissé une plaie béante dans le coeur de l'adolescent. Il comble le vide en s'exerçant assidument au football et en traînant avec i ragazzi, qui comme lui avancent seuls dans la vie. Les joints se partagent sur les toits de la ville, les yeux cherchant la lumière. Celle-ci finit par apparaître en la personne de Serena et rapidement les deux jeunes gens s'éprennent d'un amour pur et enivrant. Les rues blêmes du quartier se parent d'une teinte nouvelle. Cela ressemble au bonheur. Mais quelque chose au loin, qui a peut-être à voir avec la fatalité, gronde et va rattraper Marco. Un livre d'une grâce éblouissante, porté par une des jeunes voix les plus remarquées en Italie.