Olive au marché

LivresJeunesseCNL – Tous les jours, à midi moins cinq, Olive a faim. Mais aujourd’hui, quand l’heure arrive, les placards sont vides ! Vite, Olive court faire quelques courses. Du boulanger au boucher en passant par le maraîcher et le traiteur japonais, aucune denrée n’échappe à son panier ! Et quand Olive a enfin tout acheté, elle rentre chez elle et est prête à régaler… un invité surprise ! Un inventaire plein de poésie qui se termine sur une belle leçon sur le partage.