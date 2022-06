Les enfants des justes

Un magnifique roman tout en simplicité et délicatesse, qui évoque au plus près "les Justes" , interrogeant les notions de tolérance, de courage et d'humanité En 1941, la France est en partie occupée par l'Allemagne nazie. Virgile et Victoria aident les réfugiés à entrer en zone libre en leur faisant passer la ligne de démarcation. C'est ainsi qu'ils vont être amenés à cacher et protéger deux enfants juifs. Ce magnifique roman, mettant en lumière deux personnages humbles et simplement généreux, interroge sur les notions de tolérance et de courage, et sur la capacité à résister face à la contrainte et la domination. Niveaux et objets d'étude : 4e : Individu et société : confrontations de valeurs ? 3e : Agir dans la cité : individu et pouvoir 1re professionnelle : Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques