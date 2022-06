Off-Campus Tome 5 : The legacy

La série Off-Campus, best-seller international, revient dans un recueil de quatre nouvelles de l'auteure à succès du New York Times, Elle Kennedy ! Ce tout nouvel épisode apporte la réponse tant attendue à la question : où sont-ils maintenant ? Quatre histoires. Quatre couples. Trois années de vie réelle après l'obtention du diplôme... Un mariage. Une demande en mariage. Une fugue. Et une grossesse surprise. La vie après l'université pour Garrett et Hannah, Logan et Grace, Dean et Allie, et Tucker et Sabrina, n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Bien sûr, ils sont ensemble, mais ils ont aussi des problèmes de la vie réelle auxquels quatre années à Briar U ne les ont pas vraiment préparés. Et il s'avère que, pour ces quatre couples, l'amour est la partie la plus facile. Grandir est beaucoup plus difficile. Retrouvez vos personnages préférés de Off-Campus alors qu'ils naviguent dans les changements qui viennent avec la croissance et découvrent que les grandes décisions peuvent avoir de grandes conséquences... et, s'ils sont chanceux, de grandes récompenses.