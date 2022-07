Changer d'air

LivresJeunesseCNL – La maison n'en peut plus de la famille qu'elle abrite. Tout à leurs querelles, ils ne prennent plus soin d'elle et elle craint de se fissurer. Alors, une nuit, prenant ses fenêtres à son cou et ses habitants dans leur lit, elle part. Histoire qu'ils changent un peu d'air... Et si nos maisons, comme notre Terre, avaient besoin d'harmonie ?