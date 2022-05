La guerre sainte n'aura pas lieu

Sophiane traverse la vie comme il traverse les rues de Saint-Denis ; en slalomant entre les embûches et en jetant un oeil par-dessus son épaule, car à Saint-Denis la vie ne vous fait pas de cadeaux, elle vous attend au tournant. Le quartier c'est son monde, un monde où la marmite du collège renferme une jeunesse qui se consume à feu doux et dont l'écume de l'ennui finit par déborder en entrainant quotidiennement Sophiane et ses amis jusqu'au square pour fumer le bédo qui épongera leur ennui. Sa vie est un numéro de funambule, il marche sur une corde raide amarrée entre la délinquance et l'islamisme radical de son frère aîné. Une trajectoire qui devait le mener vers l'une ou vers l'autre, à moins de tomber. Et Sophiane est tombé. Il a perdu l'équilibre. Entrainés dans sa chute, nous voyons défiler Saint-Denis, son école républicaine débordée, les désillusions d'une jeunesse qui se raccroche à la religion, et les difficultés d'être une fille ou une mère isolée dans les quartiers populaires. Tombé par amour, sera-t-il sauvé par le filet républicain ou sera-t-il l'un de ces enfants perdus de la France, prêts à la combattre ?