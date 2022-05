Des femmes qui tiennent la campagne

Face au retrait de l'Etat social des campagnes, une "bande de femmes" participe à tenir les services essentiels. Elles sont aides-soignantes, assistantes maternelles, coiffeuses, aides à domicile et s'engagent dans l'animation des associations et des institutions locales. Qui sont ces femmes qui tiennent la campagne et qui tiennent à la campagne ? Comment comprendre leur engagement au service de la collectivité ? Ce livre donne à voir leur contribution au dynamisme des villages, à la solidarité intergénérationnelle et au marché du travail en zone rurale, mais encore les ressources qu'elles déploient pour résister aux dominations sociales et masculines.