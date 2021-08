Avenue nationale

Après des années de drogue et un séjour en prison, Vandam, le narrateur, est devenu peintre en bâtiment. Il partage désormais sa vie entre son travail, les soirées à la taverne, qui finissent souvent en bagarres, sa petite amie, Lucka, et ses 200 pompes quotidiennes. Fasciné par la guerre, attiré par l'idéologie nationaliste, le jeune Tchèque raconte ses obsessions et dit sa colère. @Electre 2016