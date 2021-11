Sur les ossements des morts

Après le grand succès des Pérégrins, OlgaTokarczuk nous offre un roman superbe et engagé où le règne animal laisse libre cours à sa colère. Voici l'histoire de Janina Doucheyko, une ingénieure en retraite qui enseigne l'anglais dans une petite école et s'occupe des " maisons forestières " de sa commune. Elle se passionne pour l'oeuvre de William Blake, le poète et mystique anglais du XVIIIe siècle, dont elle essaie d'appliquer les idées à la réalité contemporaine. Aussi, lorsqu'une série de meurtres étranges va frapper son village et les environs, dans la vallée de Klodzko, au coeur des Sudètes, y verra-t-elle le juste châtiment d'une population méchante et insatiable. La police enquête. Règlement de comptes entre demi-maffieux ? Toutes les victimes appartiennent à l'élite régionale, et toutes avaient pour la chasse une passion dévorante. Bientôt, les traces retrouvées sur les lieux des crimes laisseront penser que les meurtriers pourraient être... des animaux ! Quand Janina Doucheyko s'efforce d'exposer sa théorie (dans laquelle entrent le cours des astres, les vieilles légendes et son amour inconditionnel de la nature), on la prend pour une folle avant de la mettre au premier rang des suspects. OlgaTokarczuk ne se contente pas de construire une intrigue et de semer les indices qui aideront le lecteur à résoudre l'énigme criminelle, dans un style qui rappelle les meilleurs récits d'Agatha Christie. Elle confirme aussi que le polar est un instrument hors pair de critique sociale. " La solidarité avec les animaux, le maillon le plus faible et le plus maltraité dans la chaîne du pouvoir, est un symbole de notre opposition au modèle patriarcal ", dit-elle en interview. Un polar écologiste et métaphysique !