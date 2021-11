Salvatore Bonato est un homme prudent et matois qui a toujours géré sa vie en bon père de famille. Mais est-il possible d'en être un quand on est le comptable du terrorisme et que l'on vient d'en détourner les fonds ? Devant le monstre qu'il a réveillé, il choisit de se placer sous la protection de la police, accepte de livrer ses secrets, mais pose une condition : que Ciara McMurphy recueille sa confession. C'est aussi lui qui impose l'endroit de la rencontre : Inishbofin, une île au large des côtes du Connemara. Inishbofin, c'est l'île de la vieille femme et de sa vache blanche. Dans la légende celtique, quand elles émergent du brouillard et errent sur les plages de galets, c'est pour annoncer un désastre. Et pour Ciara, c'est un mauvais souvenir. Quand elle avait quatre ans, c'est sur ce caillou perdu en face de la pointe d'Aughrus que sa mère s'est noyée. Pourquoi l'Italien a-t-il décidé de se mettre en scène là-bas ? Quelle idée a-t-il en tête ? Comment se comporte une truite vorace devant les ailes diaphanes d'une May Fly ?