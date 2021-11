Chasseurs, de primes, Brooke et Sugar sèment effroi et désolation partout où ils passent. Contraints de quitter la ville après une tuerie, ils se réfugient dans les bois. Un matin, à leur réveil, ils découvrent un mystérieux garçon amnésique. Baptisé Bird, le jeune homme devient leur mascotte. Mais les deux frères sont capturés par la police locale et mis en prison à la suite d'une expédition punitive dans un village. Si Brooke parvient à s'enfuir, Sugar, sorte de bête humaine, sale et effrayante, reste derrière les barreaux. Là où naissent les ombres est une plongée abrupte dans les sombres recoins d'une Amérique âpre et violente, faite de destins brisés.