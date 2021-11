Le jeune Oliver Abbott vient d'être nommé professeur d'anglais à Schuyler Colfax, l'école que dirige son père, située dans le quartier pauvre de South Romulus. Mais dès le premier jour de classe, les élèves - majoritairement noirs - se mettent en grève ; ils reprochent à Oliver d'occuper le poste à la place d'un professeur de couleur. Bravant cette contestation dirigée contre lui et contre son père, il obtient la protection d'une ravissante collègue, Leona, qui appartient au groupe modéré des contestataires noirs. Mieux, il entreprend de la séduire, et Leona succombe peu à peu au charme du jeune homme, ce qui provoque la panique du père d'Oliver et la fureur de la communauté noire... Publié aux Etats-Unis en 1969, ce roman traite, sur le mode humoristique cher à Westlake, un sujet plus que jamais d'actualité. Cette réédition d'Envoyez les couleurs est l'occasion de mettre en lumière une autre facette, moins connue, du talent de cet auteur inclassable, trop tôt disparu, qui restera dans les mémoires comme le plus inventif des grands maîtres américains.