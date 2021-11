L'embrasement

A la terrasse du Fouquet's, Lexie, jeune Américaine venue disperser les cendres de son mari sur les Champs-Elysées, boit un verre. Soudain, une voiture s'arrête. Une femme et un homme en sortent. Tandis que l'homme s'éloigne, la femme se dirige vers Lexie et lui confie le bébé qu'elle tient dans ses bras. Peu après, une bombe explose : attentat kamikaze. Lexie s'éloigne avec l'enfant. Rémy, agent secret, assis lui aussi à la terrasse, a tout vu. Il sait que l'homme qui est sorti de la voiture est Andréas, fils d'un richissime milliardaire saoudien et marié à la sœur d'un homme d'affaires suisse tout-puissant connu pour ses liens avec les terroristes et le blanchiment d'argent... Suspense, courses-poursuites, tentative de kidnapping, romance entre deux êtres fragilisés par leur passé, tous les ingrédients sont réunis pour que ce roman d'aventures à la mécanique implacable tienne le lecteur en haleine jusqu'à la fin.