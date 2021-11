Le Point d'équilibre

Michael Brace et sa splendide épouse Suzanne n'ont pas d'enfant et font chambre à part. Le couple n'a plus désormais en commun qu'un seul projet : fêter son quinzième anniversaire de mariage. Tout en s'absorbant dans l'organisation de cette fête, Suzanne s'active mystérieusement. Elle quitte souvent la maison, modifie les termes de son assurance-vie et réclame une arme. Mais à quoi sont dues ses violentes migraines ? Aux images de violence paternelle qui l'assaillent ? A moins qu'elles ne soient les premiers signes d'une maladie mentale ? Michael, qui ne fait rien de ses journées, sinon rêvasser à un vieux projet de roman, prend peur. Dans un style limpide et glaçant, Frank Turner Hollon explore les pulsions de l'autodestruction et les ombres de la vie conjugale à la lueur blafarde d'un crime qu'on croyait impensable.