Depuis des mois, Baltimore ne respire plus. Un serial killer surnommé "le Cinéphile" assassine des femmes qu'il embaume, avant de les grimer en Grace Kelly. Tout s'emballe quand disparaît Maggie Exton, l'épouse du chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche. Cette fois, l'Etat doit réagir. Ils seront trois à mener l'enquête : Thomas Lynch, un flic qui compense sa mauvaise humeur par une consommation excessive de donuts ; Jack Miller, un ex du FBI trompé par sa femme et reconverti en détective privé ; et Peter, un geek misanthrope à l'intelligence supérieure. Jamais ils n'auraient imaginé jusqu'où l'affaire les mènerait. Car la fin justifie les moyens et la CIA ne recule devant rien, surtout devant l'innommable.