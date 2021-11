VERCORS D'EN HAUT. La Réserve naturelle des Hauts-plateaux

C'est mon île, disait Aimé. Oui, un rocher de soixante kilomètres de long, et trente de large, posé sur le reste du monde, le Vercors est une île... Une île qui, certains matins, s'arrache à un océan de nuages. Une île battue par les vents, où les cieux offrent à voir autant que le sol. Blanche et silencieuse explosion des cumulus montés à l'assaut des murailles... le ciel vit autant que la terre... Pour les Parigots aux pieds d'asphalte, le Veymont c'est la difficulté des difficultés. On lève les yeux et on se dit qu'on n'y arrivera jamais ! On y arrive, pourtant, on y arrive, sur les genoux, la langue tombant sur nos chaussures, assez fiers de nous. Seulement, pour peu que ce soit un dimanche, un quatorze juillet ou un quinze août, on trouve à son sommet deux cent cinquante pèlerins arrivés avant nous, la plupart hors d'âge, mais frais comme des chamois ! Ce sont les habitués du Veymont, ceux de Vassieux, de Saint-Agnan, de La Chapelle ou de Gresse, ceux des plaines et du plateau, qui lui grimpent sur le dos depuis qu'ils savent marcher. Daniel Pennac