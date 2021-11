L'HOMME SAUVAGE ET L'ENFANT. L'avenir du genre masculin

Pendant dix ans, Robert Bly a réfléchi et enquêté sur la situation des hommes d'aujourd'hui et sur la difficulté particulière à notre époque, de redéfinir ou réinventer l'identité masculine. Il a rencontré de nombreux hommes, il les a écoutés. Ce livre qui fut un best-seller aux Etats- Unis, est le résultat de ces rencontres et de cette réflexion. Robert Bly prend comme point de départ un très beau conte des frères Grimm, Jean-de-Fer écrit au début du XIXe siècle, mais recueillant une sagesse et un savoir venus du fond des temps. Il est question de l'initiation d'un jeune garçon par un " homme sauvage " et du passage de l'état du garçon à celui d'homme sous la conduite d'un mentor mystérieux... En commentant ce conte, mais aussi en examinant comment de nombreuses cultures ont pratiqué ce type d'initiation. Robert Bly nous fait comprendre le malaise des hommes d'aujourd'hui - dévaluation du rôle du père, absence d'initiateur, difficulté de sortir du monde maternel, dureté de la vie sociale et professionnelle. En même temps, il dessine les contours d'une identité masculine retrouvée avec le bonheur qu'elle comporte. Car le conte nous parle aussi d'une balle d'or, symbole de la plénitude que nous avons perdue avec l'enfance, mais que nous pouvons retrouver à l'âge adulte, et garder pour toujours.