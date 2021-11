Blue eyes sword Tome 4

Découvrez la suite de Red Eyes Sword / Akame ga Kill ! avec ce manga de dark fantasy issu de l'imagination de Takahiro ! Les provinces sont en guerre et celle de Tenrô est sans pitié. Les dix Astres de Tenrô se réunissent afin d'échafauder une stratégie pour anéantir la province de Sôkai pour laquelle se battent Hinowa et ses camarades. C'est alors que Sôkai décide de passer à l'attaque. Quelle épreuve attend Hinowa ? Et quelle tournure va prendre la relation entre Hisame et la princesse Rinzu ?