Publié en 1576, le Discours de la servitude volontaire est l'œuvre d'un jeune auteur de dix-huit ans. Ce texte (ô combien actuel) analyse les rapports maître-esclave qui régissent le monde et reposent sur la peur, la complaisance, la flagornerie et l'humiliation de soi-même. Leçon politique mais aussi leçon éthique et morale, La Boétie nous invite à la révolte contre toute oppression, toute exploitation, toute corruption, bref contre l'armature même du pouvoir. Traduction en français moderne par Séverine Auffret