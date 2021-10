Demon Slave Tome 4

Quand le scénariste de Red Eyes Sword donne le pouvoir aux femmes et enchaîne son héros ! Yûki est complètement désarçonné lorsque Tenka, commandant du 6e escadron, lui demande de devenir son petit ami. Il devient encore plus perdu lorsque celle-ci se montre très entreprenante. Les affrontements entre le 7e escadron et les démons "Shûki" sont de plus en plus âpres. Yûki va alors devenir l'esclave de Kyôka, Himari, mais aussi Shushu et même Nei. Chaque transformation révélant de nouveaux pouvoirs, mais pendant ce temps de nouveaux ennemis attendent tapis dans l'ombre...