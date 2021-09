365 sourires. Edition 2020

A AIMANTER SUR VOTRE FRIGO Chaque matin, vous pouvez vous lever de bonne humeur pour entamer votre journée avec enthousiasme. Il vous suffit d'effeuiller tous les jours une nouvelle page. Vous y découvrirez une devinette amusante, une citation inspirante et pleine de sagesse, des blagues et des conseils de bien-être pour voir la vie du bon côté et qui réveilleront votre entrain. Souriez, vous allez passer une belle année ! Cette éphéméride qui s'effeuille jour après jour s'aimante sur votre frigo.