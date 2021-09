Le livre de l'année. Edition 2019

Il y a les habitués, les collectionneurs, ceux qui empilent les trophées, accros aux titres. Ils étaient là en 2018, ils y sont encore en 2019. Lewis Hamilton fond sur les sept titres de champion du monde de F1 de Michael Schumacher. Marc Marquez, en MotoGP en est à six, lui aussi, et se rapproche de Valentino Rossi. L'étagère de la gymnaste Simone Biles, elle, est près de craquer, tout comme celle de Clarisse Agbegnenou, quadruple championne du monde de judo, celle de la bolide jamaïquaine Shelly-Ann Fraser ou de Novak Djokovic, deux nouveaux Grands Chelems cette année, comme Rafael Nadal. Sur la neige, les globes aussi s'entassent : Marcel Hirscher a arrêté et aura tout le temps de les contempler, contrairement à Mikaela Shiffrin et Alexis Pinturault qui rêvent d'en gagner d'autres. Nouveaux venus au bal des stars : Egan Bernal et Julian Alaphilippe, héros de l'été cycliste, Megan Rapinoe, meilleure joueuse de la Coupe du monde en France et titrée avec les Etats-Unis, Siya Kolisi, capitaine charismatique des Springboks parvenus se hisser sur le toit du monde pour la troisième fois de leur histoire et, bien sûr, "la bande à Kiki", l'équipe de France de tennis victorieuse de la Fed Cup dans le sillage de Mladenovic.