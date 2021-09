Faites votre pâtisserie comme Lenôtre est le livre qui a fait rêver tous les jeunes pâtissiers en herbe. Vous y apprendrez à faire un paris-brest ou un saint-honoré ; le feuilletage, les soufflés, charlottes, bavarois et bûches de Noël n'auront plus de secret pour vous. Faciles ou très complexes, avec une présentation claire et simple, les quelque 200 recettes de cet ouvrage sont accessibles à tous. C'est grâce à Sylvie Gille-Naves, fille de Gaston Lenôtre, qui avait déjà collaboré à la précédente édition de cet ouvrage, et aux chefs de la Maison Lenôtre qui ont entièrement revu les recettes que ce livre a pu de nouveau voir le jour.