J'apprends à lire avec Sami et Julie : Il neige. Milieu de CP, niveau 2

Il neige, il neige ! Hourra ! Sami et Julie vont pouvoir faire de la luge, fabriquer un bonhomme de neige, faire une bataille de boule de neige, et... . Attendez les amis ! Il faut d'abord bien se couvrir... Ce niveau 2 est conçu pour les enfants au milieu du CP (à partir de janvier) qui commencent l'apprentissage de sons tels que (ei), (an), (ou), (oi), (g), etc. " J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance.