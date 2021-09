Yuka. Le guide de l'alimentation saine

Le guide de référence pour manger mieux avec Yuka Ce livre concentre de façon pédagogique et accessible tous les fondamentaux pour se tourner vers une alimentation saine. Dans ce livre, vous allez découvrir : - L'assiette idéale des 4 repas quotidiens : Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner : la répartition optimale des aliments au cours de la journée est expliquée de façon simple et visuelle. - Tous les conseils pour bien choisir ses aliments : Pain, chocolat, huile, oeufs, poisson, légumineuses,... Tous les critères importants à prendre en compte dans le choix des aliments sont détaillés. - 36 recettes gourmandes et saines : Les recettes sont adaptées à chacune des saisons de l'année. Faciles et rapides à réaliser, elles intègrent tous les conseils présentés dans le livre. Ce livre souhaite contribuer au retour à une alimentation plus simple et plus naturelle, qui est sans aucun doute le remède à de nombreuses pathologies modernes. Vous le verrez, mieux manger pour être en meilleure santé est vraiment à la portée de tous !