One-Punch Man Tome 2 : Le secret de la puissance

Le plus grand des secrets est sur le point d'être révélé ! Après avoir affronté plusieurs adversaires, Saitama et Genos pénètrent dans le repaire de la Maison de l'évolution où ils vont devoir faire face à Scaravageur, l'ultime de vie artificielle. Alors que Genos se fait éliminer en une fraction de seconde, Saitama va-t-il enfin pouvoir passer auxchoses sérieuses et montrer sa véritable puissance?