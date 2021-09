Les Caractères. Livres V à X

En 1688, la ville et la cour sont bouleversées par la publication des Caractères. D'abord assimilés à un événement mondain, ils apparaissent aujourd'hui comme une oeuvre moraliste majeure qui, dans sa critique de la comédie sociale, prend le recul nécessaire pour rendre ses remarques universelles. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et littéraire - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale LA COMEDIE SOCIALE - Analyse du parcours - Groupement de textes - Histoire des arts VERS LE BAC - Explications linéaires guidées - Sujets de dissertation et de commentaire guidés - Recueil de citations - Méthodologie CAHIER ICONOGRAPHIQUE