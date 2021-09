T'choupi range sa chambre

Le nouvel album de T'choupi affectif et positif qui sensibilise l'enfant qui sensibilise l'enfant vis-à-vis de l'autonomie. Des histoires qui racontent la vie des enfants de 2 à 4 ans, les grandes joies, les temps forts de la vie de famille et les petits tracas du quotidien. Grâce à T'choupi, de nombreux petits problèmes trouvent leur solution tout en douceur. Résumé de l'histoire : Pilou est venu jouer, et la chambre de T'choupi est très en désordre. Maman va aider T'choupi à s'organiser pour ranger sa chambre tout seul comme un grand ! Nouveau : avec votre enfant écoutez la version audio de l'histoire ! Tous les albums T'choupi sont maintenant accompagnés d'une version audio, accessible gratuitement en scannant la couverture avec l'application Nathan Live. Des livres pour les enfants de 2 à 4 ans conçus dans un format idéal pour les petites mains : coins arrondis, pages plastifiées résistantes.