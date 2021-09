Au nom d'Allah

Malko vit parfaitement le gros automatique Colt 45 que la femme brandissait dans sa main droite. Sans l'ombre d'une hésitation, elle tendit le bras, amenant le trou noir du canon à quelques centimètres de sa poitrine. - ; Traître, lança-t-elle comme un coup de fouet juste au moment où son index écrasait la détente du "45". Les Libyens expédient 200 tonnes d'armes à l'IRA. En contrepartie, l'IRA doit leur livrer Salman Rushdie, ce qui permettrait au colonel Khadafi, en exécutant la fatwa émise par l'ayatollah Khomeini à l'encontre de l'écrivain, de prendre symboliquement la tête du monde musulman. Malko, assisté du bureau de la CIA à Londres, doit empêcher cet échange. Il sera aidé dans sa mission par la passionnée Mandy Brown et par Mairead O'Connor dont le frère Kevin a été assassiné par Brian Savage. En dépit des avertissements pressants donnés par la CIA au MI-5 et au MI-6, Salman Rushdie est fait prisonnier par l'IRA à la suite d'un coup de main sanglant et audacieux.