Coup d'état à Tripoli

Malko avait repéré e regard angoissé de l'Américain posé sur a touche "bis" du téléphone. Il suffisait d'appuyer dessus pour obtenir le dernier numéro appelé. "This is the popular bureau of the libyan jamahirya. What do you want ?" En hurlant une injure, l'Américain recula brusquement et saisit derrière lui un fusil-harpon sur lequel était accroché une flèche. Il visa Malko et appuya sur la détente...