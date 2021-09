Duel à Baranquilla

Une silhouette venait de surgir près de Malko. La lueur d'un des projecteurs tournant éclaira figitivement le visage de Juanita Cayon, la femme qui avait juré sa mort. Mercedes sentit sa crispation : - ; Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-elle. Malko n'eut pas le temps de répondre. Le bras de la Cubaine se détendit à l'horiz- ontal, prolongé par un long poignard éffilé. Les services secrets cubains se sont alliés, dans les années 80, au mouvement marxiste M-19, et peut-être aux FARC, pour vendre des armes aux narcotrafiquants, tan- dis que ces derniers leur fourniront de la cocaïne. La CIA et la DEA pensent que le narcotrafiquant à l'origine de l'exécution de deux passeurs de drogue, dont l'un travaillait en réalité pour la DEA et l'autre pour la CIA, est Esteban Contador, dit El Gordo (" le Gros "), et que l'agent cubain responsable de la livraison d'armes est Juanita Cayon (" La Loca "), une révolutionnaire exaltée.