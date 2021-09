Panique au Zaïre

Ancien Congo belge, renommé Zaïre par les bons soins de Mobutu. Il leur serait agréable de voir le "guide" destitué et remplacé par un homme plus à leur botte. Il semblerait qu'ils seraient sur le point de destituer définitivement Mobutu. Malko est chargé par la CIA, avec la couverture d'un aventurier affairiste en diamants, de découvrir ce qui se fomente et de déjouer les plans en cours.