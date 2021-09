L'ordre règne à Santiago

Le bras du lieutenant plongea jusqu'au coude, salissant l'uniforme. Mais il en avait cure. Vingt centimètres plus bas, dans le pétrole, il sentait la tête de Malko luttant contre l'asphyxie. L'image d'Oliveira passa devant ses yeux et il appuya encore plus fort. Malko ne serait pas le premier suspect décédé au cours d'un interrogatoire. Carlos Geranios est l'un des chefs du " MIR ", groupe armé chilien d'extrême-gauche, réfugié à l'ambassade d'Italie, il voit que la DINA dépose devant l'ambassade un paquet contenant les restes de sa petite amie, qui a été torturée à mort.