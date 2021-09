Une lettre pour la Maison Blanche

Franck Capistrano a appris qu'un général russe, Evgueni Polyakov, souhaite révéler à la CIA ce qu'il sait sur l'espionnage russe aux Etats-Unis. Il est en effet le responsable des archives du SVR et a accès aux identités des agents dormants aux Etats-Unis. Ebloui par la grenade aveuglante, Malko, bloqué au premier étage de la maison de Ruxandra Andreanu, se prépara à vendre chèrement sa vie, En dessous de lui, le hall grouillait d'hommes en cagoules et tenues noires, équipés de pistolets mitrailleurs et de toute une panoplie variée d'engins de mort. Un commando de "Spetnatz" du SVR, venu exterminer tout ce qui vivait dans la maison. Leur chef lança un ordre et ils se ruèrent à l'assaut de l'escalier.