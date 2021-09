Dossier pédagogique d'Amandine Delbart " Chantons, buvons ! " Bon vivant, le géant Gargantua exorte par cette formule le lecteur à le suivre dans ses "très horrifiques" aventures qui le conduiront de Paris à l'abbaye de Thélème et le feront grandir au fil du récit. Découvrez ou redécouvrez ce personnage bouffon, devenu mythique sous la plume amusée et satirique de François Rabelais. Parcours Bac : Rire et savoir (voie générale) - La bonne éducation (voie technologique)