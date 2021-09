Le Sanctuaire : une zone montagneuse et isolée, dans laquelle une famille s'est réfugiée pour échapper à un virus transmis par les oiseaux et qui aurait balayé la quasi-totalité des humains. Le père y fait régner sa loi, chaque jour plus brutal et imprévisible. Munie de son arc qui fait d'elle une chasseuse hors pair, Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu transgresser les limites du lieu. Mais ce sera pour tomber entre d'autres griffes : celles d'un vieil homme sauvage et menaçant, qui vit entouré de rapaces. Parmi eux, un aigle qui va fasciner l'enfant... Dans Le Sanctuaire, ode à la nature souveraine, Laurine Roux confirme la singularité et l'universalité de sa voix.