Le livre est un journal imaginaire de la mère d'Antonin Artaud, sur laquelle on a peu d'éléments. Sa vie qu'elle consacre à essayer de sauver son fils, comprendre son génie et sa folie, pendant qu'il est envoyé et enfermé dans différents hôpitaux psychiatriques qui, peut-être, pense-t-elle, l'abîment chaque année un peu plus. Et son courage pour essayer de la sortir de là, des électrochocs, des drogues.