Banquet pour tout le monde : Astérix et Obélix ont 60 ans

BD jeunesse

Astérix : Astérix le gaulois. Avec Le scénario, les planches originales et des ex-libris, Edition de luxe

Dans un somptueux coffret en Geltex avec marquage au fer à dorer sur le Plat I et le dos, retrouvez l'édition ultime de l'album culte Astérix le Gaulois, qui célèbre en 2019 son 60e anniversaire : Pour la première fois, vous pourrez découvrir l'intégralité du scénario de René Goscinny et des planches originales dessinées et encrées par Albert Uderzo de la première aventure de la série, dans un dispositif associant deux livres au format 290×370 mm, imprimés en quadri sur papier 150g, avec : L'intégralité du synopsis et le découpage complet tapé à la machine par René Goscinny ; Les 44 planches originales dessinées et encrées par Albert Uderzo. Ainsi que, dans une chemise en papier de soie, 5 ex-libris : Les premières notes manuscrites de René Goscinny signant l'acte de naissance d'Astérix (2 ex libris) ; Les premières esquisses d'Astérix et Obélix par Albert Uderzo (2 ex libris) ; La planche avec les couleurs seules de la première page d'Astérix le Gaulois, publiée dans Pilote le 29 octobre 1959 (1 ex libris)...