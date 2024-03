L'attractivité des librairies, malgré Amazon ou Netflix

Les lieux de vente physiques de livres perdurent, malgré la concurrence numérique. On constate en effet que dans le domaine culturel, ce sont les grandes surfaces et les grandes surfaces spécialisées qui souffrent le plus du développement de la vente en ligne, selon l'Insee. On s’interroge alors sur les raisons et les outils employés par les librairies indépendantes pouvant expliquer ces chiffres, presque constants.