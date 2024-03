Les libraires font l'actu, l'information par les livres

Sur l’année 2019, les salaires des employés et des ouvriers sont en hausse, avec 1,8 % d’augmentation, apprenait-on ce matin. Le baromètre Randstad, présenté par Le Parisien, fait état de 29 € brut de mieux en moyenne de plus, une tendance qui découlerait du manque de main-d’œuvre. Mais une manière également de montrer que la classe ouvrière et des salariés non-cadres est encore considérable.