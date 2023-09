Poésies d'ici, poèmes d'ailleurs

Poésie

Vers choisis de poésie arabe classique (bilingue) avec illustrations de Zeina Abirached. Choix, traduction et commentaires de Joseph Dichy

Découvrir ou redécouvrir la poésie arabe classique, dans le texte et en traduction : cet ouvrage a pour but de donner non pas, comme c'est encore souvent le cas pour la poésie arabe ancienne, une traduction simplement explicative des vers arabes, mais aussi une traduction dont la musique fait que le texte français s'approche le plus possible d'un poème que vous auriez envie d'apprendre, et qui chanterait dans votre mémoire. Des explications en note suivent le texte en arabe et sa traduction. Elle nous renseigne aussi sur les poètes, pour lesquelles le lecteur trouvera à la fin de l'ouvrage un index bibliographique. Les vers choisis dans cet ouvrage sont souvent parmi les plus connus dans le monde arabe, où les gens savent presque toujours par coeur des poèmes, à la différence de ce qui se passe en France. L'auteur est Joseph Dichy, professeur de linguistique arabe. Il a été longtemps président du jury d'agrégation d'arabe. Sa connaissance profonde des textes classiques lui permet d'offrir au public un travail de "? passeur culturel ? ". L'illustratrice, Zeina Abirached, née à Beyrouth en 1981, est une auteure de bandes dessinées. On lui doit notamment : Beyrouth Catharsis, 2006 ? ; Je me souviens, 2008 ou Le piano oriental, 2015. Ses illustrations apportent à cet ouvrage une sensibilité poétique d'une grande finesse.