Chroniques anti-isolement à travers L’Âme des peuples

CHRONIQUES ANTI-ISOLEMENT de L’ÂME DES PEUPLES — Les Grecs ont senti les effets du confinement non pas avec les restrictions d’aller et venir qui ne sont pas aussi draconiennes qu’en Italie ou en Espagne, mais avec la mort de Manolis Glezos, 97 ans, mémoire collective de la résistance grecque, toutes dictatures et fascismes confondus, soit un siècle d’histoire qu’il n’a pas été possible d’honorer comme il se devait.