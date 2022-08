Quand la littérature devient enchantement

InsoliteCNL – Sandra Lillo est l'une des grandes révélations de la poésie contemporaine, Valérie Rouzeau affirme qu'elle est "devenue addict à la lecture quotidienne" d'un de ses poèmes. Une poésie à la fois du quotidien et universelle, ancrée dans notre société et notre époque, une écriture qui surgit de l'inattendu. La voix de Sandra Lillo, simple et profonde, mêle quotidien, rêve, intimité et amour de la littérature.

On est rapidement saisi par la fraîcheur et la gravité mêlées des mots. Par une "forte douceur" qui subtilement dit l'amour et le désespoir, la pauvreté et la jubilation. Une écriture dépourvue de prétention mais débordante de fulgurances, sobre et efficace, à la fois engagée socialement et dépouillée sur les petits riens du quotidien qui font la vie. A travers la poésie, Sandra Lillo aborde le quotidien et convoque ses souvenirs, elle parle des vivants et des morts, de la famille et de la solitude, du courage pour dire les choses et survivre au jour le jour.

Les bonbons pleurent est en quelque sorte un journal intime où les anecdotes personnelles deviennent très vite universelles.