La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

La Journée régionale de l’inventivité en bibliothèque est conçue par un groupe de travail formé d’une quinzaine de directrices et de directeurs de bibliothèques territoriales - élargi depuis 2016 aux professionnels de la grande région. Il s'agit d'une invitation à découvrir et expérimenter de nouvelles relations et de nouveaux services aux publics, dans le cadre de partenariats diversifiés, pour un accès plus partagé à la culture et à la connaissance.