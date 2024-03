Résidence de journalisme sur le thème des nouveaux imaginaires

Le média Novethic chronique de manière quotidienne les évènements climatiques, sociaux et économiques en cours. À l'heure de la permacrise, il est difficile de se projeter dans un futur désirable. Nos imaginaires sont englués dans des dystopies et scénarii catastrophes, peu porteurs d’espoir, qui peuvent pousser à l'inaction.

La Maison Julien Gracq et Novethic s'associent pour créer cette résidence de journalisme inédite. Le rôle des médias est notamment de donner à voir aux lecteurs et lectrices la possibilité de "réenchanter" le monde de demain et de créer des imaginaires en phase avec les limites planétaires.

Ainsi, tout en conduisant des actions visant à sensibiliser aux enjeux de l’éducation aux médias, à l’information, à la liberté d’expression et au numérique, l'objectif de cette résidence est d'explorer des perspectives positives et des créations qui transforment notre société.

« C’est la première fois qu’un média lance avec une maison d’écrivains une résidence de journalisme sur les nouveaux imaginaires. On espère ouvrir la voie et pousser les médias, dont le nôtre, à questionner la manière dont sont traitées les crises sociales, écologiques, économiques... », assure Marina Fabre Soundron, Directrice de la Rédaction de Novethic.

« L’objectif est de témoigner des éclaircies qu’on observe ici ou là, des changements de société, marginales aujourd’hui mais qui peuvent et doivent grossir demain. »

Les conditions de la résidence :

L’appel à candidature s’adresse aux journalistes professionnels. La résidence est dotée d’une bourse de 10 000 € pour 3 mois fractionnés entre novembre 2024 et avril 2025, à la Maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire) en Région Pays de la Loire, lieu de résidences d’écriture. Date limite du dépôt des dossiers le 14.04.2024 à minuit.

Le lauréat de l’appel à candidature s’engage à :

• conduire des actions d’éducation aux médias, à l’information, à la liberté d’expression et au numérique, notamment auprès des habitants du territoire et des bibliothécaires du département du Maine-et-Loire ;

• sensibiliser les habitants et le jeune public du territoire du département du Maine-et-Loire aux Nouveaux Imaginaires ;

• témoigner des nouveaux imaginaires d’un territoire en produisant 9 articles qui seront publiés sur Novethic.fr

Crédits photo : Maison Julien Gracq